Власти Новой Каховки сами демонтировали памятник Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Новой Каховки Владимир Коваленко решил не идти на конфликт с местными евромайдановцами и дал команду демонтировать статую Ленина перед зданием горсовета.

Отметим, что накануне протестующие выдвинули ультиматум власти Новой Каховки, что до 12:00 воскресенья памятник Ленину должны быть снесены. Иначе активисты обещали снести его сами.

В результате, сегодня с утра коммунальные службы Новой Каховки демонтировали и увезли памятник Ленину, который стоял у здания горсовета.

Куда именно увезли памятник, пока неизвестно.

Напомним, что вчера, 22 февраля был снесен памятник Ленину в Херсоне.

По информации местных активистов, сегодня ожидается снос памятника Ленину в Каховке и Цюрупинске.