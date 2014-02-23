Наливайченко призывает срочно назначить руководство СБУ, нынешнее самоустранилось от работы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

Он призвал "всех сегодня, чтобы председатель Верховной Рады, руководствуясь Конституцией и решением Конституционного суда Украины, внес на рассмотрение народа и парламента тех людей, которым нужно немедленно доверить отвечать за безопасность, находиться в своих рабочих кабинетах и остановить преступность и обеспечить безопасность каждого гражданина».

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Наливайченко сообщил, что вчера весь день работала СБУ. По его словам, "в руководстве Службы безопасности нет председателя, нет первых заместителей, нет руководителей", а на рабочем месте единственный заместитель председателя СБУ, который находится в здании СБУ.

Он отметил, что глава СБУ и его заместители "отключили телефоны, самовольно оставили место несения военной службы, управления все от Крыма до Донецка и Чернигова остались без руководства, без планов защиты ядерных объектов в нашей стране, объектов массовых собраний наших граждан и, я уже не говорю о детских садах, школах и все остальное".