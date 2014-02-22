Янукович заявляет о незаконности решений ВР и не будет ничего подписывать

16:53, 22 февраля 2014
Политика
0
обновлено

Янукович считает, что все решения, которые сейчас принимают депутаты, противозаконные. 

Янукович заявил, что не будет подписывать постановления ВР

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что решения, которые сегодня принимает Верховная Рада, являются противозаконными, и он не будет их подписывать.

Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.

Читайте такжеЯнукович заявляет о государственном перевороте, и не собирается уходить в отставку (видеообращение)

"Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента - депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду.

С бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ, позорят Украину", - подчеркнул Янукович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter