Янукович заявляет о незаконности решений ВР и не будет ничего подписывать
Янукович считает, что все решения, которые сейчас принимают депутаты, противозаконные.
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что решения, которые сегодня принимает Верховная Рада, являются противозаконными, и он не будет их подписывать.
Об этом Янукович заявил в видеокомментарии журналистам, выложенном в сети Интернет.
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"Все, что происходит в парламенте, на выходе из парламента - депутатов бьют, забрасывают камнями, запугивают. Решения, которые они сейчас принимают, они все противозаконные. И они должны об этом слышать, слышать от меня. Я ничего подписывать не буду.
С бандитами, которые сегодня терроризируют всю страну, украинский народ, позорят Украину", - подчеркнул Янукович.