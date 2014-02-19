На Львовщине заблокирован международный пункт пропуска "Краковец"
02:08, 19 февраля 2014Политика
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Во Львовской области сегодня после полуночи около 50 жителей пгт Краковец заблокировали международный пункт пропуска на украино-польской границе "Краковец".
Как сообщил начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Иван Галкин, в 400 метрах от пункта пропуска люди разожгли костер из шин и не пропускают автомобили в обе стороны: с Украины в Республику Польша и в Украину из Польши.
Он отметил, что активисты сорвали отбойники, строят на трассе баррикаду. На подъезде к пункту пропуска начинает образовываться автомобильная очередь.
Пограничники рекомендуют гражданам, в случае необходимости выезда в Польшу, воспользоваться другими пунктами пропуска - "Шигини" и "Рава-Русская", которые, по словам Галкина, в настоящее вермя работают в обычном режиме.
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