На Львовщине заблокирован международный пункт пропуска "Краковец"

Как сообщил начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Иван Галкин, в 400 метрах от пункта пропуска люди разожгли костер из шин и не пропускают автомобили в обе стороны: с Украины в Республику Польша и в Украину из Польши.

Он отметил, что активисты сорвали отбойники, строят на трассе баррикаду. На подъезде к пункту пропуска начинает образовываться автомобильная очередь.

Пограничники рекомендуют гражданам, в случае необходимости выезда в Польшу, воспользоваться другими пунктами пропуска - "Шигини" и "Рава-Русская", которые, по словам Галкина, в настоящее вермя работают в обычном режиме.