Суд рассмотрит дело адвоката журналиста «Дорожного контроля» Дзиндзи 14 февраля

Апелляционный суд Киева отложил на 14 февраля принятие решения об определении, какая судебная инстанция будет рассматривать уголовное производство по обвинению адвоката Виктора Смалия в покушении на жизнь судьи Шевченковского районного суда столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение апелляционным судом было принято по просьбе самого Смалия, поскольку сначала предусматривалось, что заседание состоится в режиме видеоконференции, однако обвиняемый заявил, что он лично хочет присутствовать в судебном зале.

Таким образом, судебное заседание должно начаться 14 февраля в 10.30.

Как сообщал УНИАН, адвокат Смалия был задержан 9 декабря 2013 г. по обвинению в покушении на жизнь судьи при рассмотрении дела журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи.

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Судом Смалию избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО.

4 февраля жена Смалия, выполняющая функции его адвоката, Алиса Смалий сообщила, что Днепровский районный суд Киева 6 февраля начнет подготовительное заседание в уголовной производстве по обвинению Смалия в покушении на жизнь судьи Шевченковского райсуда столицы.

В то же время Смалий сообщила, что 4 февраля Апелляционный суд Киева отказал защите Смалия в открытии производства об изменении ему меры пресечения.