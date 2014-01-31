При создании Кабмина власть и оппозиция должны прислушиваться друг к другу - Рыбак

Об этом он сказал в интервью одному из украинских каналов.

Рыбак отметил, что поскольку Правительство ушло в отставку, необходимо сформировать новый его состав. «Для этого необходимо сесть всем политическим силам и найти в себе силы через компромиссы сформировать это Правительство», - сказал он.

Все это также должно быть согласовано с Президентом, отметил спикер, ведь согласно Конституции сегодня именно Президент вносит предложения на премьер-министра, назначает руководителей министерств».

«Значит, необходимо и к Президенту прислушиваться. Президенту - прислушиваться к Верховной Рады. И мы назначим новое Правительство», - сказал Рыбак.