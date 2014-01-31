Апелляцию по "врадиевскому делу" планируют рассмотреть 18 февраля

Апелляционный суд Николаевской области назначил рассмотрение апелляции по делу об изнасиловании и попытке убийства жительницы Врадиевки на 18 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, заседание назначено на 10.00.

Апелляцию на решение суда первой инстанции подали подсудимые.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября Первомайский городской районный суд Николаевской области приговорил четырех подсудимых по делу об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой к срокам заключения от 5 до 15 лет. В частности, бывшие сотрудники милиции Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук получили по 15 лет тюрьмы, егерь Сергей Рабиненко - 11, а бывший замначальника Врадиевского райотдела милиции Михаил Кудринский - 5.

Прокуратура просила приговорить обвиняемых по "врадиевскому делу" капитана милиции Евгения Дрыжака и лейтенанта милиции Дмитрия Полищука - к 15 годам, егеря Сергея Рабиненко - к 10 годам, а бывшего начальника Врадиевского оайотдела милиции Михаила Кудринского - к 5 годам тюрьмы.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая. 5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений. 26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой.