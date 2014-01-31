Советник Путина заявил, что Бжезинскому место в психиатрической больнице

Советник Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев считает, что американский эксперт польского происхождения Збигнев Бжезинский страдает крайней формой русофобии и ему место в психиатрической больнице, а представления американских политиков об Украине - извращенное и примитивное.

Об этом он сказал в интервью корпоративному журналу «Газпром», которое будет опубликовано в №1-2.

«С точки зрения здравого смысла действительно возникает вопрос – для чего американцам тратить такие средства на пропаганду русофобии. Но если вы почитаете, допустим, книги Бжезинского, то смысл таких действий проясняется. Человек страдает крайней формой русофобии, и, на мой взгляд, ему место в больнице Кащенко (так неофициально называют Московскую психиатрическую больницу № 1 – УНИАН), но в 1990-е годы его принимали чуть ли не в Кремле», - сказал Глазьев.

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По его мнению, идеи, изложенные в книгах Бжезинского, играют далеко не последнюю роль в определении внешнеполитических приоритетов США и являются образом мысли многих американских чиновников.

«Достаточно вспомнить недавнее выступление госпожи Нуланд на Майдане. Какая ненависть к России, какой напор, какой шантаж в отношении украинских должностных лиц и крупных бизнесменов, которых она грозилась подвергнуть санкциям и чуть ли не лишить имущества», - считает Глазьев.

Он убежден, что ярая пропаганда сопровождается сознательными искажениями, а порой - просто непониманием сути событий.

«Недавно в Ялте я дискутировал с американскими политиками и был поражен тем, насколько извращенными и одновременно примитивными выглядели их высказывания об Украине, включая и присутствовавшую там Хиллари Клинтон. Она, во-первых, объявила, что Таможенный союз является восстановлением СССР, поэтому Украине ни в коем случае нельзя в нем участвовать, что уже является чепухой, поскольку этот ТС создан по совершенно иным принципам. Далее, она заявила вообще нечто невероятное, что конкурентными преимуществами Украины являются сланцевый газ и шоколад. То есть человек вообще не понял, в какую он страну приехал и что в ней производят», - сообщил Глазьев.

Он подчеркнул, что с таким уровнем мышления и понимания люди тратят миллиарды долларов, чтобы вбить клин между двумя странами и народами.

«Мы недооценили напор и натиск, недооценили американскую геополитику, смысл которой на постсоветском пространстве традиционно британский, образца 200-летней давности, – «разделяй и властвуй». Но делается это уже при несравненно более высоком уровне информационных технологий», - подчеркну он.

Как известно, Бжезинский был советником по делам национальной безопасности президента США Джимми Картера (1977-1981).

28 января 2014 года Бжезинский в своем Twitter написал: "Россияне проснитесь! Поддерживаемые Россией репрессии в Украине в конечном итоге приведут к катастрофе в самой России".