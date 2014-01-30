Около тысячи человек продолжают протестовать на Майдане, люди устанавливают новые палатки
10:45, 30 января 2014Политика
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На столичном Майдане увеличилось количество палаток
На Майдане становится все больше палаток / Анна Раевская
На столичном Майдане Незалежности устанавливают новые палатки с надписями населенных пунктов, откуда прибывают новые митингующие.
Как передает корреспондент УНИАН, в данное время на Майдане находится около тысячи человек.
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Люди продолжают расчищать снег, рубить дрова и убирать мусор.
Часть митингующих греется возле бочек с огнем, часть смотрит художественный фильм на мониторе, установленном возле сцены.
Ситуация на Майдане спокойная.
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