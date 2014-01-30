Около тысячи человек продолжают протестовать на Майдане, люди устанавливают новые палатки

На столичном Майдане увеличилось количество палаток

На столичном Майдане Незалежности устанавливают новые палатки с надписями населенных пунктов, откуда прибывают новые митингующие. Как передает корреспондент УНИАН, в данное время на Майдане находится около тысячи человек. Читайте такжеТягнибок заявляет, что Майдан не разойдется Люди продолжают расчищать снег, рубить дрова и убирать мусор. Часть митингующих греется возле бочек с огнем, часть смотрит художественный фильм на мониторе, установленном возле сцены. Ситуация на Майдане спокойная.

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