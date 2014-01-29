За трансляцию "5 канала" днепропетровским бизнесменам пришлось выехать из Украины

Об этом Борис Филатов заявил на своей странице в Facebook.

"Настоящим информируем, что в связи тем, что власти Днепропетровской области, курируемые вице-премьером Вилкулом организовали преследование нас и нашего бизнеса, а именно: отключение энергоснабжения и отопления, рейды спецподразделения "Беркут" в наши здания, реанимирование уголовных дел, информационные атаки на проплаченных интернет-ресурсах, мы все вынуждены покинуть Украину", - говорится в заявлении.

"Причинами совершения вышеупомянутых действий является наша четкая гражданская позиция, направленная против эскалации насилия в стране. Реакция властей Днепропетровской области на протесты земляков, транслирование 5-го телеканала на экранах нашего торгового центра, попытки организации помощи пострадавшим на Грушевского, вывешивание флагов Евросоюза на наших зданиях - является совершенно неадекватной реакцией и личной местью Вилкула и свидетельством его агонии", - написал Филатов.

"Мы - умные люди, которые понимают большинство происходящих процессов в Любимой Стране. Основная проблема власти - наделение полномочиями злопамятных, недалеких, закомплексованных и интеллектуально малоразвитых людей", - говорится в заявлении.

"Спасибо всем добрым людям, предупредившим о возможности ареста и давшим возможность выбраться из страны. Не сомневайтесь. Мы вернемся. Очень скоро. И в другую страну. "Лебединое озеро" скоро закончится....", - пишет бизнесмен.