СМИ: Пограничные польские города готовятся принимать беженцев из Украины

Об этом сообщает Еспресо ТВ со ссылкой на польскую газету Pzeczpospolita.

Нынешние события в Киеве приковали внимание не только политиков, но и пограничников и представителей местного самоуправления приграничных районов Польши. Они уже начали рассуждать, как предоставить помощь украинцам, если они будут искать убежища, сообщает издание.

Читайте такжеПольская оппозиция считает, что ЕС сейчас не должен отворачиваться от УкраиныТак, Рышард Адамский, секретарь гмины Медика, граничащей со Львовской областью, сообщил, что местная власть рассматривает любой сценарий, включая волну беженцев.

"Сейчас каникулы, школы опустели, поэтому мы без проблем сможем разместить там людей. Мы готовы принять братьев-украинцев", - заявил Адамский.

Власть Дорогуска, города по ту сторону границы с Волынской областью, также отслеживает все, что происходит в Украине.

"Не скрою, что мы боимся того, что может быть дальше. Чиновники поддерживают контакт со службами воеводы, - сообщил Войцех Савва, войт Дорогуска.

В пограничной службе Польши утверждают, что имеют достаточно кадров на случай волны беженцев из Украины.

Поддержку украинцам готовы предоставлять и юристы. В Варшаве в Окружной палате юридических советников гражданам Украины предоставляют бесплатные консультации. Украинцам там могут оказать помощь в делах, связанных с проживанием в Польше и получением разрешения на работу.