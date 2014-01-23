За медпомощью обратились 254 милиционера - МВД
11:05, 23 января 2014Политика
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После событий на вул. Грушевского в Киеве за медицинской помощь обратилось 254 правоохранителя. 104 из них госпитализированы.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами, отметили в УСО.
Как сообщал УНИАН, противостояние на вул. Грушевского длится с 19 января. Пострадали сотни людей, трое человек погибли.
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