За медпомощью обратились 254 милиционера - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравления неизвестными веществами, отметили в УСО.

Как сообщал УНИАН, противостояние на вул. Грушевского длится с 19 января. Пострадали сотни людей, трое человек погибли.