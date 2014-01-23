Азаров заявляет, что власть готова к компромиссам с оппозицией, но без ультиматумов

Об этом он сказал в интервью телеканалу ВВС, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам Азарова, оппозиция, которая выдвигает свои требования, должна согласовывать свой вес и влияние в обществе с этими требованиями.

«Хотелось бы, чтобы лидеры оппозиции, и в частности господин Кличко, отошли от языка ультиматумов. Мы же знаем реальную социологию, знаем уровень поддержки всех лидеров оппозиции. Для этого надо быть скромнее в ультиматумах. У нас законно избранный Президент, избранный на демократических выборах. Большое количество людей поддерживают Президента. Об этом свидетельствуют массовые митинги в Киеве и в подавляющем большинстве регионов», - заявил Азаров.

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Премьер-министр подчеркнул, что власть готова к компромиссам, готова договариваться с оппозицией ради интересов страны.

«Мы готовы к компромиссам, мы готовы договариваться и, я думаю, что это возможно. Потому что это в интересах страны. Лидеры оппозиции должны понять, что и они отвечают за то, чтобы не было кровопролития, и власть за это отвечает. Но всю ответственность сейчас, в этой ситуации перекладывать на власть нельзя», - заявил Азаров.