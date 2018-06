Украинцы Лондона пикетировали квартиру Ахметова (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, несколько десятков демонстрантов вышли под лозунгами "Akhmetov stop Yanukovuch!" ( Ахметов, останови Януковича) и "You choose Europe so do we!" ( Вы выбираете Европу - мы тоже!).

Участники лондонской акции возлагают на украинскую верхушку ответственность за сложное экономическое положение Украины, за провал курса на евроинтеграцию и за жестокие избиения мирных демонстрантов в Киеве.

Демонстранты в Лондоне заявили в одной из листовок, что Ринат Ахметов "финансирует все более авторитарный режим" правящей Партии регионов и поэтому "разделяет ответственность за насилие военизированных подразделений, результатом которого стало 150 тяжелораненых участников протестов".

В другом письменном заявлении лондонской акции сказано, что "Ринат Ахметов и несколько других украинских предпринимателей, которые имеют недвижимость и собственность в ЕС, активно поддерживают президента Януковича. Таким образом они поддерживают его курс, закрывая украинскому народу путь в Европу, в то время как сами они уже сделали европейский выбор" для себя и для своих детей. Эти предприниматели заработали свои миллиарды в Украине. Они не должны закрывать остальной Украине возможность жить достойной жизнью."

По теме: Украинская диаспора в 20-ти городах мира поддержит Марш миллиона

Украинцы Лондона уже больше недели проводят акции солидарности с протестами в Украине, требуя политической ответственности президента и правительства, а также досрочных выборов и наказания виновных в применении силы против мирных демонстрантов.

Первая украинская демонстрация в Лондоне прошла вблизи британского парламента в субботу 23 ноября, когда собрались около 150 участников. На второй день в воскресенье украинских демонстрантов возле памятника князю Владимиру Великому было уже около 300.

С тех пор протесты происходили фактически ежедневно около памятника Владимиру, расположенного неподалеку украинского посольства на улице Холланд Парк, а также под зданиями посольств Украины, России и у Вестминстера.

Местом демонстрации здание Гайд Парк 1 стала потому, что это адрес одной из самых дорогих квартир Лондона, которая, согласно сообщениям, стоила Ринату Ахметову рекордных £136 млн. ($ 215,9 млн.)

Ранее компания Ахметова System Capital Management признала британской прессе факт приобретения недвижимости и называла ее частью инвестиционного портфеля .

Согласно сообщениям в британских источниках, регистрационные документы свидетельствуют, что зданием владеет Water Property Holdings LTD - оффшорная компания с Британских Виргинских островов.