Украинская диаспора в 20-ти городах мира поддержит Марш миллиона
Украинцы во всем мире присоединяются к Маршу миллиона, объявленного в Украине 8 декабря.
Акции солидарности с протестующими гражданами Украины состоятся во многих городах США, Канады и Европы, сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.
В некоторых городах украинцы выйдут на улицы во второй раз и в третий раз. В частности, в США акции поддержки еврореволюции состоятся, по меньшей мере, в десяти городах.
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В Чикаго украинцы в поддержку Евромайдана вывесили в украинской части города флаги и связали желто-синие ленты. Один из приходов даже создал собственную “йолку”, которая будет украшена плакатами, как на Майдане в Киеве.
В Нью-Йорке к украинской общине присоединится также польская, а трансляция нью-йоркского Евромайдана будет выведена в Интернет.
Также украинцы выйдут на улицы Бостона, Филадельфии, Рочестера, Сент-Пола, Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Сан-Франциско и Майами.
Марш Солидарности пройдет в Ванкувере. По итогам акции будет снято видеообращение к киевскому Майдану, видео для канадских и местных СМИ, а также будут собраны и переданы средства в поддержку протестующих в столице. Свою поддержку выразят также украинцы из Торонто.
Представители разных кругов инициировали собрание всех украинцев в Вене. В Риме украинцы соберутся на Майдан, чтобы привлечь внимание туристов и итальянцев.
Мирное шествие пройдет также в итальянском городе Брешти.
В поддержку демократической Украины в Париже призывают собраться возле центра Помпиду.
Митинги также состоятся в Мадриде, Лиссабоне, Порту и Фару, Лондоне.
Акции в поддержку протестов в Украине проходят в разных городах мира с конца ноября. До силового разгона Евромайдана диаспора активно митинговала в более чем 20-ти странах.