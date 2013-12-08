Украинская диаспора в 20-ти городах мира поддержит Марш миллиона

Акции солидарности с протестующими гражданами Украины состоятся во многих городах США, Канады и Европы, сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

В некоторых городах украинцы выйдут на улицы во второй раз и в третий раз. В частности, в США акции поддержки еврореволюции состоятся, по меньшей мере, в десяти городах.

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В Чикаго украинцы в поддержку Евромайдана вывесили в украинской части города флаги и связали желто-синие ленты. Один из приходов даже создал собственную “йолку”, которая будет украшена плакатами, как на Майдане в Киеве.

В Нью-Йорке к украинской общине присоединится также польская, а трансляция нью-йоркского Евромайдана будет выведена в Интернет.

Также украинцы выйдут на улицы Бостона, Филадельфии, Рочестера, Сент-Пола, Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Сан-Франциско и Майами.

Марш Солидарности пройдет в Ванкувере. По итогам акции будет снято видеообращение к киевскому Майдану, видео для канадских и местных СМИ, а также будут собраны и переданы средства в поддержку протестующих в столице. Свою поддержку выразят также украинцы из Торонто.

Представители разных кругов инициировали собрание всех украинцев в Вене. В Риме украинцы соберутся на Майдан, чтобы привлечь внимание туристов и итальянцев.

Мирное шествие пройдет также в итальянском городе Брешти.

В поддержку демократической Украины в Париже призывают собраться возле центра Помпиду.

Митинги также состоятся в Мадриде, Лиссабоне, Порту и Фару, Лондоне.

Акции в поддержку протестов в Украине проходят в разных городах мира с конца ноября. До силового разгона Евромайдана диаспора активно митинговала в более чем 20-ти странах.