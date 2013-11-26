Азаров заявил, что отложить ассоциацию с ЕС посоветовала Россия

Об этом, как передает AFP, заявил журналистам глава правительства Николай Азаров. От кого конкретно исходила эта рекомендация, не уточняется, сообщает Lenta.ru.

В то же время по информации Российской службы Би-Би-Си предложение РФ звучало в форме требования.

"Руководство РФ однозначно заявило: подписание соглашения означает, что дальше обсуждать торгово-экономические режимы не будет иметь смысла", - цитирует Азарова Русская служба Би-Би-Си.

"Нам было четко сказано - мы готовы в трехстороннем режиме обсудить проблемы, но для этого отложите подписание соглашения, и мы сядем за стол переговоров, договоримся, а потом подписывайте", - добавил премьер.

При этом, по его словам, прямых ультиматумов со стороны России не было.

Указанные переговоры с Россией, как сообщил Азаров, начнутся в декабре. При этом он отметил, что четких договоренностей с российской стороной о пересмотре газового соглашения пока нет. Азаров также отрицал слухи о том, что за отказ от сближения с ЕС Россия пообещала Украине кредиты.

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На прошлой неделе правительство Украины объявило, что приостанавливает подготовку к подписанию соглашения с Евросоюзом об ассоциации и свободной торговле. Такое решение в Киеве объяснили интересами «национальной и экономической безопасности». Одновременно с этим украинским министерствам было поручено «возобновить активный диалог с РФ и другими странами Таможенного союза и государствами-членами СНГ относительно активизации торгово-экономических связей».