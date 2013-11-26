Украина не договаривалась с Россией о новых кредитах - Азаров
14:04, 26 ноября 2013Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у Киева нет никаких договоренностей с Россией о новых кредитах
Азаров отрицает договоренности с РФ о кредитах
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Рейтер.
Отвечая на вопрос агентства о достижении договоренностей по новым кредитам России Украине, Азаров ответил, что их, «конечно, нет».
Напомним, ранее Азаров заявил, что единственной компенсацией неподписания Соглашения об ассоциации является сохранение товарооборота с Россией.
Также, по его словам, Европейский Союз предложил Украине выделить в течение 7-ми лет компенсацию расходов на модернизацию производства для приведения его до уровня стандартов ЕС один миллиард евро, тогда как по расчетам украинских экспертов на эти цели в течение 10 лет понадобиться 150-165 миллиардов евро.
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