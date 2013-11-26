Украина в декабре начнет переговоры с РФ по восстановлению отношений - Азаров
14:46, 26 ноября 2013Политика
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Украина уже в декабре 2013 года начнет переговоры с Россией по активизации экономических отношений.
Азаров: С начала декабря мы сядем за стол переговоров
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с журналистами иностранных СМИ во вторник в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.
«С начала декабря мы сядем за стол переговоров и выработаем «дорожную карту» для восстановления наших отношений», - сказал глава правительства.
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Правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.
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