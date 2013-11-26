Украина в декабре начнет переговоры с РФ по восстановлению отношений - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с журналистами иностранных СМИ во вторник в Киеве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

«С начала декабря мы сядем за стол переговоров и выработаем «дорожную карту» для восстановления наших отношений», - сказал глава правительства.

Читайте также: Украина не договаривалась с Россией о новых кредитах - Азаров

Правительство Украины 21 ноября распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.