Из-за ночного обстрела РФ Херсон погрузился в блэкаут

В ОВА обещают, что электроснабжение будет полностью восстановлено в течение нескольких дней.

Сегодня ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Херсона, в результате чего город полностью остался без света.

Как сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, ситуация с электроснабжением в Херсоне после ночной российской атаки остается сложной. По его словам, из-за повреждения объекта критической инфраструктуры город пока остается без электроэнергии.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий удара. Будем делать все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме в течение нескольких дней", – подчеркнул чиновник.

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Он также обратился к жителям города с просьбой помочь ускорить процесс восстановления. В частности, после появления электроэнергии очень важно не перегружать сеть – не включать сразу энергоемкие приборы. Прежде всего следует воздержаться от использования кондиционеров, бойлеров, электроплит, стиральных машин и другой мощной техники.

"Прошу соблюдать эти рекомендации до полного завершения аварийно-восстановительных работ. Перегрузка сети может привести к новым авариям и существенно затянуть восстановление электроснабжения", – подчеркнул Прокудин.

Также он попросил жителей Херсона рассмотреть возможность эвакуации в более безопасные населенные пункты Херсонской области или других регионов Украины. Как уверяет чиновник, власти готовы помочь с выездом, размещением и обустройством на новом месте.

По данным начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, враг нанес удар дронами-камикадзе типа "Шахед/Гербера" по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки произошли значительные повреждения. Все профильные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить жизненно важные коммуникации.

Как отмечает Шанько, по его поручению, Пункты несокрушимости переведены в усиленный режим работы. Кроме того, будет организована работа пунктов разлива воды.

"На личном контроле остается работа общественного транспорта. Из-за отсутствия электроснабжения временно приостановлено движение троллейбусов. В то же время, прорабатываем возможность максимально компенсировать их отсутствие маршрутными автобусами", - подчеркнул Шанько.

Жителей просят реагировать на сигналы тревоги, избегать открытой местности, быть особенно внимательными на остановках общественного транспорта, возле магазинов, АЗС и парковок автомобилей, следовать рекомендациям военных и спасательных служб.

Вражеские атаки на Херсон

Херсон ежедневно подвергается атакам российских оккупантов, находящихся на левом берегу Днепра. Захватчики устраивают на гражданских жителей настоящую охоту. Россиянам все равно – перед ними пожилые люди или дети. В частности, на днях в Херсоне российские операторы дронов охотились на мужчину из Николаевской области, который приехал торговать овощами на рынке. Он только начал раскладывать товар, как FPV-дрон начал кружить над ним, а затем нанес удар. В полиции подчеркнули, что у пострадавшего не было никаких признаков комбатанта.

Раненый мужчина рассказал, что перед камерой дрона показывал российскому оператору жестами на овощи, мол, "смотри, я – фермер". Дрон облетел машину, заглянул под зонтик, где уже лежали огурцы, помидоры и т. д., но все равно нанес удар по мужчине и его автомобилю.

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