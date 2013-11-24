Кабмин ожидал другой реакции РФ на планы Украины подписать Ассоциацию с ЕС - Азаров

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому Первому каналу.

Он отметил, что изменения в мировой экономике спрогнозировать очень сложно и привел пример, что кризис 2008-2009 годов не смог заранее в реальной мере спрогнозировать ни один Нобелевский лауреат.

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«Когда мы начинали эти переговоры в 2010 году, и когда мы их завершили в 2012 году, были совершенно разные обстоятельства. Мы расчитывали на одно состояние финансового рынка, а получили другое. Мы расчитывали на одну реакцию Российской Федерации, например, а получили совсем другую реакцию», - отметил Азаров.

В этом контексте Азаров вспомнил одну из любимых поговорок своей бабушки: «Знать бы, где упадешь, можно было бы соломку подстелить».

При этом Азаров подчеркнул, что мудрость политика заключается в том, чтоб признать свои ошибки и принять при этом нужное, своевременно решение для страны.