Кабмин ожидал другой реакции РФ на планы Украины подписать Ассоциацию с ЕС - Азаров
Правительство не могло предвидеть существенных изменений, которые произошли в мировой экономике в течение последних двух лет подготовки соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также реакцию основного торгового партнера - России - на планы Украины подписать соглашение с ЕС.
Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому Первому каналу.
Он отметил, что изменения в мировой экономике спрогнозировать очень сложно и привел пример, что кризис 2008-2009 годов не смог заранее в реальной мере спрогнозировать ни один Нобелевский лауреат.
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«Когда мы начинали эти переговоры в 2010 году, и когда мы их завершили в 2012 году, были совершенно разные обстоятельства. Мы расчитывали на одно состояние финансового рынка, а получили другое. Мы расчитывали на одну реакцию Российской Федерации, например, а получили совсем другую реакцию», - отметил Азаров.
В этом контексте Азаров вспомнил одну из любимых поговорок своей бабушки: «Знать бы, где упадешь, можно было бы соломку подстелить».
При этом Азаров подчеркнул, что мудрость политика заключается в том, чтоб признать свои ошибки и принять при этом нужное, своевременно решение для страны.