Спутник 'спалил', как Россия защищает носители 'Калибров' в Новороссийске

Российские подводные лодки класса "Варшавянка" погружают под воду и маскируют специальными конструкциями для защиты от украинских беспилотников.

Министерство обороны Великобритании опубликовало новые спутниковые снимки высокого разрешения военно-морской базы России в Новороссийске. На снимках запечатлено, как российские военные пытаются защитить дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые являются носителями крылатых ракет "Калибр".

На снимках видно, что все три подводные лодки находятся в полупогруженном положении: над поверхностью воды остается только рубка. Кроме того, на двух подводных лодках, пришвартованных во внутренней бухте, установлены так называемые "мангалы" – металлические защитные конструкции, которые уже неоднократно использовались российскими военными для защиты техники от атак дронов.

Аналитики отмечают, что об установке таких конструкций на подводные лодки сообщалось и ранее, однако новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне начали комбинировать сразу несколько способов защиты.

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Благодаря полупогруженному положению основной корпус подводной лодки прикрывает толща воды, что может уменьшить последствия ударов морских или воздушных беспилотников, заставляя их взрываться еще на поверхности.

В то же время рубка остается над водой, что позволяет экипажу попадать внутрь лодки и подключать ее к береговым коммуникациям. Именно для её дополнительной защиты и устанавливают "мангалы", ведь в этой части расположены люки, выдвижные мачты и другие критически важные элементы подводной лодки.

В то же время внимание привлекла третья "Варшавянка", которая стояла отдельно от причала без защитной конструкции.

Авторы анализа предполагают два возможных объяснения:

во-первых, лодка могла готовиться к выходу в море, поэтому "мангал" временно демонтировали;

второе – это может быть подводная лодка, которая ранее, по сообщениям украинской стороны, была поражена морским беспилотником SubSea Baby Службы безопасности Украины. В таком случае субмарину могли отвести от основного пирса, а установку дополнительной защиты счесть нецелесообразной. В то же время эта информация официально не подтверждена.

Российский флот в центре внимания – последние новости

Напомним, ранее российские военные натянули антидроновую сетку над рубкой одной из атомных подводных лодок проекта 945А Северного флота ВМФ РФ. В данном случае речь идет о носителе крылатых ПКР типа П-700 "Гранит", печально известная "Курск" относилась именно к этому проекту.

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