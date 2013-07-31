В Европарламенте требуют освобождения Тимошенко на основании решения ЕСПЧ

Председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Эльмар Брок требует освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в рамках выполнения решения Европейского суда по правам человека, говорится в статье немецкого агентства KNA.

«Дело лидера украинской оппозиции Тимошенко является символом избирательного правосудия в Украине», - заявил Брок, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Он настаивает на том, что решение ЕСПЧ должно быть выполнено. Фракция Зеленых в Европейском парламенте также требует освободить Тимошенко», - говорится в материале агентства.

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Автор также напоминает, что «процесс против Юлии Тимошенко привлек к себе внимание мировой общественности два года тому назад. ЕС и США раскритиковали его как политически-мотивированный».

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела.

Сразу после объявления решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власть Украины немедленно его выполнить и освободить Тимошенко.

В свою очередь 18 июля в Министерстве юстиции заявили, что Украина выполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко.

В частности, утверждают в Минюсте, решение ЕСПЧ по делу Тимошенко выполнено путем принятия нового УПК. «Отмечаем, что нарушения, на которые указал Европейский суд по делу «Тимошенко против Украины», уже исправлены путем принятия нового Уголовного процессуального кодекса», - говорится в заявлении министерства по этому поводу.

Так, Минюст отмечает, что положения нового Уголовного процессуального кодекса Украины предусматривают в корне новую процедуру избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, его изменения, пересмотра и продления срока такого содержания, которое отвечает требованиям Конвенции и практике Европейского суда, и, таким образом, устраняют законодательные недостатки, которые были основой соответствующих нарушений статьи 5 Конвенции.