Минюст: Украина полностью выполнила решение ЕСПЧ по делу Тимошенко

Об этом заявили в пресс-службе Министерства юстиции в четверг, сообщает Радио Свобода.

В ведомстве напомнили, что суд констатировал нарушение прав Юлии Тимошенко во время избрания для нее меры пресечения.

«Новым Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена совершенно новая процедура избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, его оспаривание, изменений, просмотра и продления срока такого содержания, соответствует требованиям Конвенции и практике Европейского суда», - говорится в сообщении.

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В министерстве отметили, что сейчас Тимошенко отбывает наказание на основании приговора суда, вступившего в законную силу и не бывшего предметом рассмотрения ЕСПЧ.

«Таким образом, Украина полностью выполнила решение по делу «Тимошенко против Украины», поскольку отсутствуют какие-либо другие обязательства по этому решению», - подытожили в пресс-службе Минюста.

Напомним, Европейский суд по правам человека на днях начал рассмотрение дела об уголовном производстве против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Второе заявление Тимошенко касается ее уголовного преследования в связи с заключением договора купли-продажи природного газа.

Ранее, 17 июля, защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил, что для выполнения решения ЕСПЧ власть Украины обязана будет восстановить статус, который имела Тимошенко до нарушения ее прав.