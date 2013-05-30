Романюк говорит, что из-за загруженности судебная система не может быть эффективной

Новоизбранный председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк отмечает, что после судебной реформы 2010 года возможность влияния ВСУ на судебную практику путем принятия решений резко ограничилась, что негативно отразилось на единстве судебной практики.

Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ – Украина», опубликованном сегодня, 30 мая.

Как отметил Романюк, «ведется много дискуссий о возможном восстановлении функций ВСУ, утраченных им после судебной реформы 2010 года. Вопрос в том, о каких полномочиях мы говорим. Если речь идет о возвращении ВСУ функций суда кассационной инстанции, то мой ответ - нет, об этом и говорить не стоит. Формирование унифицированной четырехровневой системы судоустройства завершено, определены кассационные инстанции по всем юрисдикциям: Высший хозяйственный суд (ВХС), Высший административный суд (ВАС), Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВСС). Украина — не единственная страна с таким принципом судоустройства, подобная система действует в Испании, в Германии. Так что можно вести дискуссию лишь о роли ВСУ в такой системе».

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По убеждению Романюка, «полномочия ВСУ необходимо расширить. Призвание ВСУ - обеспечение единообразного применения закона. До проведения судебной реформы среди полномочий ВСУ также было предусмотрено обеспечение единства судебной практики. Обратимся к статистике. В 2009 году ВСУ рассмотрел около 56 тыс. дел. С помощью такого количества судебных решений, а также постановлений Пленума, которые ВСУ имел право принимать, мы направляли судебную практику в правильное русло. А теперь сравните: в 2012 году ВСУ рассмотрел только 769 дел. Возможность влияния ВСУ на судебную практику путем принятия решений резко ограничилась. Это негативно отразилось на единстве судебной практики. Так, в 2009 году около 1 тыс. лиц обратились в ВСУ о пересмотре решений в связи с разными решениями судов по аналогичным делам. В 2012 году поступило уже 3 тыс. таких обращений. То есть можно констатировать резкий рост фактов неодинакового применения норм закона».

По мнению председателя Верховного Суда, важно также, чтобы при отмене решений высших спецсудов ВСУ имел право принимать решения по сути спора. «На сегодня у него нет полномочий отменять решения судов первой и апелляционной инстанции, при этом остаются в силе ошибочные решения этих судов», - сказал Романюк.

Комментируя то, что решение о допуске или недопуске дела на проверку в ВСУ принимает кассационная инстанция, которая сама же выносила решение по делу, Романюк отметил, что «институт допуска дел к рассмотрению в Верховном Суде довольно распространен в Европе. ЕСПЧ в решении по делу «Пономарев против Украины» подчеркнул, что для проверки решения, вступившего в законную силу, недостаточно того факта, что кто-то сомневается в правильности решения — необходимо, чтобы в этом существовала общественная потребность. Однако тот факт, что ВСС, ВХС или ВАС, приняв решение по делу, сам допускает дело к рассмотрению в ВСУ, порождает у граждан сомнение в их объективности, а в результате – недоверие к судебной системе. Поэтому данную процедуру необходимо менять».

По мнению Романюка, нецелесообразно предоставлять гражданам право обращаться в ВСУ напрямую – «мы не сможем взять на себя такой объем работы. В 2012 году поступило более 3 тыс. заявлений о пересмотре Верховным Судом решений по гражданским делам, более 4,5 тыс. - по административным делам, из них удовлетворено порядка 10%. При этом в палате по гражданским делам ВСС работает более 50 судей, в ВАС — свыше 80 судей, которые принимают решения о допуске. А в палатах ВСУ по гражданским и административным делам работает лишь по девять судей. Мы не сможем даже сформировать в палате по две коллегии из пяти человек, которые рассматривали бы вопрос допуска! Поэтому я предлагаю временный компромисс: дать участникам процесса право оспаривать в ВСУ отказ в допуске. Такой порядок существует в Англии и Германии, где проверку со стороны Верховного Суда проводят коллегии из трех судей».