Глава Верховного Суда: Украина обязана выполнить решение Евросуда

Об этом Романюк сказал в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» (№87 (1790) от 30.05.2013 г.).

На вопрос, видит ли он возможность выполнения решения, которое 28 мая вступило в силу, глава ВСУ сказал: “Государство Украина как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод, безусловно, обязано выполнять решения ЕСПЧ”.

“И в связи с тем, что в данном решении речь идет преимущественно о недостатках законодательства, регулирующего правовой статус и полномочия ВСЮ и парламента, Украина должна прежде всего исполнить это решение, устранив на законодательном уровне констатированные ЕСПЧ нарушения”, - отметил Романюк.

Как сообщал УНИАН, 9 января текущего года ЕСПЧ обязал Украину восстановить Волкова в должности судьи Верховного Суда.

“(Суд – УНИАН) решил, что Украина должна обеспечить восстановление заявителя в должности судьи Верховного Суда как можно скорее”, - говорится в пункте 9 решения ЕСПЧ.

Своим решением Евросуд признал четыре нарушения статьи 6 Конвенции по правам человека (право на честное производство), а также нарушение статьи 8 (право на уважение к частной и семейной жизни).

Кроме того, Европейский суд по правам человека решил, что Украина должна выплатить Волкову 6 тыс. евро компенсации моральных убытков и 12 тыс. евро – компенсации расходов.

Волков был судьей Верховного Суда с июня 2003 года, а с марта 2007 года возглавлял Военную палату ВСУ. В декабре 2007 года он был избран на должность члена Высшего совета юстиции, однако так и не начал на ней работать из-за отказа председателя парламентского Комитета по вопросам верховенства права и правосудия предоставить ему возможность принять присягу.

В декабре 2008 и марте 2009 года два члена ВСЮ пришли к выводу, что Волков пересмотрел решение судьи, который был братом его жены, со значительными процедурными нарушениями. 17 июня 2010 года Верховная Рада на основании представления ВСЮ и рекомендаций Комитета по вопросам верховенства права и правосудия приняла решение об освобождении Волкова от должности судьи ВСУ за нарушение присяги.

ЕСПЧ отметил, что дело Волкова выявило системные проблемы в функционировании украинской судебной системы, в частности, относительно распределения полномочий, и порекомендовал Украине немедленно изменить законодательную базу.

28 мая Европейский суд по правам человека отклонил апелляцию по делу “Волков против Украины”.