Янукович обещает не назначать регионам начальников, не посоветовавшись

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время совещания с административно-хозяйственным активом Запорожской области Янукович отметил, что уже подготовлен соответствующий проект указа.

«Уже готов Указ Президента Украины о порядке назначений руководителей центральных органов исполнительной власти в регионах. Там будет предусмотрено все - без согласования с органами местного самоуправления ни одно должностное лицо из представителей центральных органов исполнительной власти в регионах не будет назначаться», - подчеркнул глава государства.