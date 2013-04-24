Фюле рассказал Клюеву, над чем еще следует поработать для ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его заявлении, распространенном по итогам встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым.

В заявлении, в частности, отмечается, что встреча дала возможность оценить действия, осуществленные Украиной во исполнение обязательств, которые обсуждались во время саммита Украина-ЕС 25 февраля 2013 года в Брюсселе.

“Набор документов, одобренных Украиной для обеспечения продолжения политики сотрудничества ЕС, отражает ее преданность достижению цели подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли к саммиту “Восточного партнерства” в Вильнюсе”, - заявил комиссар.

“Наше отслеживание запланированных Украиной действий демонстрирует, что некоторые вопросы требуют дополнительного внимания”, - добавил Ш.Фюле.

В заявлении отмечается, что встреча стала дополнительной возможностью детально рассмотреть вопросы, относящиеся к трем сферам, которые определены приоритетными в заключении Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года, а также вопрос подготовки к вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”.

Кроме того, в ходе встречи Ш.Фюле и А.Клюев коснулись вопросов выполнения Плана действий по либерализации визового режима.

Говоря о политическом развитии в стране, Ш.Фюле напомнил свое убеждение в том, что Украина нуждается в большинстве, способном создать атмосферу, которая способствовала бы диалогу, а также конструктивной оппозиции, которая может полностью взять на себя ответственность перед украинским народом.

Он также приветствовал тот факт, что европейская повестка дня становится консолидирующим фактором в украинской внутренней политике.