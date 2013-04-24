Клюев и Фюле обсудили прогресс Украины на пути к ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом политики говорили во время встречи сегодня в Брюсселе.

Речь идет о критериях, определенных в развитие договоренностей, достигнутых во время саммита Украина – ЕС 25 февраля 2013 года, отмечается в сообщении.

А.Клюев и Ш.Фюле подчеркнули важность достижения украинской стороной ощутимого прогресса в ключевых сферах к середине мая с целью создания благоприятных условий для принятия Европейской комиссией решений, необходимых для подготовки Соглашения к подписанию в ноябре.

Собеседники приветствовали решение Европейского парламента о предоставлении согласия на вступление в силу обновленного Соглашения между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз как еще один важный шаг на пути к либерализации визового режима.

А.Клюев проинформировал комиссара ЕС о прогрессе Украины в реализации первой «законодательной» фазы Плана действий по либерализации визового режима и выразил надежду на быстрый переход ко второй «имплементационной» фазе.

В контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе А.Клюев подтвердил полную поддержку со стороны Украины интенсивного развития инициативы «Восточное партнерство» и заинтересованность украинской стороны в достижении содержательных результатов встречи на наивысшем уровне.

Стороны выразили готовность обеспечить достижение успеха вильнюсского саммита «Восточного партнерства», подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, Указом Президента Украины от 12 марта 2013 года № 127/2013 секретарю СНБО А.Клюеву было поручено осуществлять координацию деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере европейской интеграции Украины и взаимодействие с институтами ЕС.