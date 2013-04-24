Техническая подготовка Соглашения об ассоциации к подписанию завершена - Кинах

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил народный депутат Украины, сопредседатель межфракционного объединения “Европейский выбор” Анатолий Кинах.

“Технически подготовка документа завершена и готовится к передаче в Совет ЕС”, - сказал он.

А.Кинах отметил, что такая информация была предоставлена сегодня в Брюсселе на заседании Мониторинговой группы, которая ведет работу по мониторингу части Соглашения об ассоциации, которая касается зоны свободной торговли. В этом заседании от Украины вместе с А.Кинахом принял также участие сопредседатель группы “Европейский выбор” Валентин Наливайченко.

По теме: Завтра в Киеве главы четырех европейских МИДов встретятся с властью и оппозицией

“Мониторинговая группа подтвердила, что завершен перевод Соглашения об ассоциации, включая экономическую часть, на языки всех государств ЕС, и сейчас готовится к передаче в Еврокомиссию с тем, чтобы после соответствующих процедур в Еврокомиссии это соглашение было направлено в Совет ЕС”, - сказал А.Кинах.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили их - в 2011 году. 30 марта 2012 года соглашение парафировано сторонами.

Подписание соглашения может состояться в конце ноября на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе, если Украина выполнит критерии, определенные в решении Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года.

Среди этих критериев - реформирование избирательного законодательства, решение проблемы выборочного правосудия, а также продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.