Завтра в Киеве главы четырех европейских МИДов встретятся с властью и оппозицией

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши в среду.

Представитель пресс-службы министерства Эмилия Фучило сообщила, что делегация глав МИД четырех государств Евросоюза планирует, в частности, провести переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичом и главой украинского правительства Николаем Азаровым.

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Собеседник агентства не уточнила, с какими именно украинскими оппозиционными политиками будут встречаться министры завтра в Киеве, заметив, что детальная информация будет распространена по итогам визита.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели польский МИД сообщил, что главной темой бесед во время визита в Киев, 25 апреля, станет выполнение условий необходимых для подписания в ноябре этого года договора об ассоциации между Украиной и ЕС.

МИД Украины сообщил, что стороны планируют также обсуждать вопросы либерализации визового режима и сотрудничества в сфере энергетики.

Раньше на этой неделе глава польского МИД заявлял польским журналистам о намерении убеждать украинскую власть во время бесед в Киеве в необходимости "ускорить реформы".

Справка УНИАН. Европейский Союз выставил Украине ряд требований для подписания договора об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года, среди которых - проведение ряда реформ и решение вопросов "политически мотивированного правосудия", символом которого европейцы называют дело Юлии Тимошенко.

Украина и ЕС парафировали в марте 2012 года после почти 5-летних переговоров договор об ассоциации, предусматривающий также создание углубленной зоны свободной торговли.