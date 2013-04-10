Азаров требует от Вилкула «крайне жесткого контроля» за дорожниками
11:07, 10 апреля 2013Политика
2717
Премьер-министр Николай Азаров требует от вице-премьер-министра Александра Вилкула жестко контролировать ход ремонтных работ на автодорогах.
Азаров приказал Вилкулу следить, как ремонтируются дороги
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая заседание Кабинета министров.
"Также дорожники могут уже на полную силу начать текущий ремонт автодорог и улиц. Никаких отговорок и ссылок на объективные сложности быть уже не может. Требую, чтобы вице-премьер-министр Вилкул Александр лично и крайне жестко контролировал ход ремонтных работ. Особенно – ремонт дорог коммунальной собственности, которые вызывают больше всего нареканий", - подчеркнул Н.Азаров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter