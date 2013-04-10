Томенко требует от чиновников не зарываться, когда они судятся с журналистами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

По его словам, это уже не первый подобный случай, поскольку недавно комитет так же обращался к судебным и правоохранительным органам относительно ситуации с изданием «Херсонская правда», против которого судился начальник райотдела Херсонского городского управления милиции с требованием возместить ему моральный ущерб в суме 100 тыс. грн.

Н.Томенко в очередной раз напоминает, что, в соответствии с частью 2 статьи 31 закона Украины «Об информации», должностные лица по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации имеет право требовать в судебном порядке лишь опровержение недостоверной информации о себе и не имеют права требовать возмещения морального ущерба. «Такое право предоставляется лишь физическим лицам», - отметил председатель профильного комитета ВР.

Поскольку городской голова г. Ирпень обратился в суд как должностное лицо, что подтверждается оплатой судебного сбора за счет бюджета (судебный сбор составлял 1114,70 грн), то требование денежной компенсации является явным нарушением действующего законодательства, отметил Н.Томенко.

Он обратился в Ирпенский городской суд Киевской области и в Генеральную прокуратуру с просьбой обратить особое внимание на данный инцидент и разобраться в сложившейся ситуации.

Также Н.Томенко сообщил, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации будет контролировать ход данной ситуации, и представитель комитета будет присутствовать на судебном заседании, которое планируется провести 11 апреля.