Посол говорит, что «плана Б» в случае срыва евроинтеграции у Украины нет
Украина не имеет "плана Б" на случай, если ей не удастся достичь соответствия критериям, которые предоставил ей Евросоюз для подписания соглашения об ассоциации.
Об этом заявил посол Украины при ЕС Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.
"Плана Б" не существует. Мы настроены заключить соглашение на саммите, который состоится 28-29 ноября в Вильнюсе", - сказал он.
В то же время, дипломат отметил, что на саммите в Брюсселе Украине не выставляли "условия или любые ультиматумы".
"Речь идет о тех критериях, по которым желательно достичь прогресса. И первые временные рамки - май этого года", - заявил он.
"Это (критерии, выполнение которых приблизит Украину к подписанию соглашения об ассоциации) касается и реформы правосудия, и экономических реформ, и вопросов, связанных с реформой юстиции внутренних дел... Это задача не только правительства и президента. Это задача для всей страны. И здесь есть весомая доля роли и нашей Верховной Рады", - сказал Елисеев.
"Соглашение об ассоциации - это комплексный документ, в котором охвачены не только политические, не только правовые, юридические аспекты, но и 28 секторов - начиная от энергетики до сельского хозяйства", - добавил он.
"На мой взгляд, очень важный вызов - это подготовка к имплементации соглашения в части Зоны свободной торговли. Здесь много, чего есть нам делать", - сообщил Елисеев.
"На саммите прозвучал тезис о том, что Украина сейчас нарабатывается национальный план действий с целью подготовки к имплементации соглашения об ассоциации, в частности, в части Зоны свободной торговли. На саммите было принято решение о том, что ЕС готов помочь Украине и финансово, и технически в имплементации, особенно в части о ЗСТ, в первые 2-3 года", - добавил он.
Как известно, 25 февраля в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе встреча президента Януковича с Ван Ромпеем и Мануэлем Баррозу в узком кругу длилась более 2 часов вместо запланированных 20 минут.