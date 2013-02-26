Посол говорит, что «плана Б» в случае срыва евроинтеграции у Украины нет

Об этом заявил посол Украины при ЕС Константин Елисеев в эфире телеканала ICTV, передает Украинская правда.

"Плана Б" не существует. Мы настроены заключить соглашение на саммите, который состоится 28-29 ноября в Вильнюсе", - сказал он.

В то же время, дипломат отметил, что на саммите в Брюсселе Украине не выставляли "условия или любые ультиматумы".

"Речь идет о тех критериях, по которым желательно достичь прогресса. И первые временные рамки - май этого года", - заявил он.

"Это (критерии, выполнение которых приблизит Украину к подписанию соглашения об ассоциации) касается и реформы правосудия, и экономических реформ, и вопросов, связанных с реформой юстиции внутренних дел... Это задача не только правительства и президента. Это задача для всей страны. И здесь есть весомая доля роли и нашей Верховной Рады", - сказал Елисеев.

"Соглашение об ассоциации - это комплексный документ, в котором охвачены не только политические, не только правовые, юридические аспекты, но и 28 секторов - начиная от энергетики до сельского хозяйства", - добавил он.

"На мой взгляд, очень важный вызов - это подготовка к имплементации соглашения в части Зоны свободной торговли. Здесь много, чего есть нам делать", - сообщил Елисеев.

"На саммите прозвучал тезис о том, что Украина сейчас нарабатывается национальный план действий с целью подготовки к имплементации соглашения об ассоциации, в частности, в части Зоны свободной торговли. На саммите было принято решение о том, что ЕС готов помочь Украине и финансово, и технически в имплементации, особенно в части о ЗСТ, в первые 2-3 года", - добавил он.

Как известно, 25 февраля в рамках саммита Украина-ЕС в Брюсселе встреча президента Януковича с Ван Ромпеем и Мануэлем Баррозу в узком кругу длилась более 2 часов вместо запланированных 20 минут.