Янукович, Баррозу и Ван Ромпей общались два часа вместо запланированных 20 минут
14:31, 25 февраля 2013Политика
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Встреча Виктора Януковича с Ван Ромпеем и Мануэлем Баррозу в узком кругу длилась более 2 часов вместо запланированных 20 минут.
Виктор Янукович, Герман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу общались два часа
Об этом сообщает Украинская правда.
После встречи в узком кругу начался саммит Украина-ЕС в расширенном составе с участием министров.
Как известно, в составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей Левочкин, вице-премьер Юрий Бойко, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр юстиции Александр Лавринович, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
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