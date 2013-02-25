Янукович, Баррозу и Ван Ромпей общались два часа вместо запланированных 20 минут

14:31, 25 февраля 2013
Политика
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Встреча Виктора Януковича с Ван Ромпеем и Мануэлем Баррозу в узком кругу длилась более 2 часов вместо запланированных 20 минут.

Виктор Янукович, Герман Ван Ромпей и Жозе Мануэль Баррозу

 Об этом сообщает Украинская правда.

После встречи в узком кругу начался саммит Украина-ЕС в расширенном составе с участием министров.

Как известно, в составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей Левочкин, вице-премьер Юрий Бойко, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр юстиции Александр Лавринович, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

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