Янукович, Баррозу и Ван Ромпей общались два часа вместо запланированных 20 минут

Об этом сообщает Украинская правда.

После встречи в узком кругу начался саммит Украина-ЕС в расширенном составе с участием министров.

Как известно, в составе украинской делегации - глава Администрации Президента Сергей Левочкин, вице-премьер Юрий Бойко, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр юстиции Александр Лавринович, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.