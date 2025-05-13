В список попали Opel Corsa, Ford Focus и другие популярные модели.

Ищете подержанное авто, но имеете ограниченный бюджет? Эти пять моделей могут стать идеальным выбором, ведь каждая из них доступна за относительно небольшие деньги. Список представил британский Daily Express.

Vauxhall Corsa (Opel Corsa)

Corsa является одной из самых популярных моделей в Великобритании. Автомобиль получил высокую оценку за хорошую топливную эффективность и комфортный салон.

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Еще одним преимуществом является то, что запчасти для Corsa широко доступны, что делает ремонт авто относительно дешевым.

Сам автомобиль также стоит не очень дорого – на украинском рынке можно найти подержанные Opel Corsa, которые предлагают по цене 3000-4000 долларов.

Ford Focus

Focus считают одним из лучших недорогих автомобилей на рынке для семейных людей. Он имеет просторный салон, в котором каждый будет чувствовать себя комфортно.

Модель известна хорошей управляемостью, что делает ее по-настоящему интересной для вождения.

Отметим также, что Ford оснащает свои автомобили целым рядом современных функций, а последние модели Focus имеют современные информационно-развлекательные системы.

Volkswagen Golf

В прошлом году Golf занял третье место среди самых популярных подержанных автомобилей в Великобритании: более 230 000 моделей перешли из рук в руки.

Кроме надежности, Golf может похвастаться своими характеристиками: некоторые версии способны разгоняться от 0 до 62 миль в час (100 километров в час) за 4,8 секунды.

Из-за хорошей репутации и миллионов фанатов по всему миру Golf с большой вероятностью сохранит свою ценность с течением времени.

Toyota Aygo

Aygo может выглядеть небольшим, но это делает его идеальным городским авто, которым можно наслаждаться, не тратя больших средств. В Украине подержанную Toyota Aygo можно приобрести по цене 4000-5000 долларов.

Некоторые из специалистов вообще считают Aygo лучшим подержанным городским автомобилем из всех, ведь кроме цены, он может похвастаться очень низкими эксплуатационными расходами.

Nissan Leaf

Тем, кто заинтересован в переходе на полностью электрический автомобиль в 2025 году, стоит обратить внимание на Nissan Leaf.

Эту модель трудно назвать наиболее стильной, но Leaf является одним из самых доступных новых электрических автомобилей последнего времени.

Кроме цены, он может похвастаться высокой надежностью и способен проехать на одном заряде более 240 км.

Подержанные автомобили - другие новости

Недавно УНИАН сообщил, что в прошлом месяце украинцы приобрели 3,9 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из США. Наиболее популярным автомобилем в этом сегменте оказался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y.

Также стоит напомнить, что ранее эксперты назвали десять лучших недорогих кроссоверов с пробегом. На первое место специалисты поставили Honda CR-V, который предлагает "практичный интерьер и приятную управляемость".

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