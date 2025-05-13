По словам Аурики, они постоянно на связи.

Украинская певица и сестра народной артистки Украины Софии Ротару - Аурика Ротару - призналась, в каком городе во время полномасштабной войны живет звезда.

Женщина отметила, что она живет рядом с сестрой и постоянно поддерживает с ней связь. По ее словам, София Михайловна сейчас находится в столице Украины.

"Разбросала нас судьба по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София - мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто другое нас не сможет разъединить, потому что мы большая, дружная, сплоченная семья", - отметила Аурика в проекте "Моя история".

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Певица также добавила, что не может отвечать за действия сестры, которая открыто не выражает свою позицию относительно войны в Украине. Однако Аурика уверяет, что Ротару не остается в стороне и поддерживает всех украинцев.

"Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, - она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", - сказала артистка.

К слову, София Ротару с 2022 года не выступила ни на одном концерте и исчезла из информационного пространства. С начала полномасштабного вторжения она не заявила о своей позиции, но лишь иногда публикует картинки с призывом мира и реагирует на обстрелы россиян в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что россияне хотят превратить ялтинскую виллу Софии Ротару в военный госпиталь.

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