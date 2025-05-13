Это элитный камерофон с самым крупным сверхширокоугольным сенсором на рынке.

Sony анонсировала новый флагман-камерофон Xperia 1 VII с продвинутыми функциями для съемки фото и видео. Портал GSMArena уже протестировал девайс и назвал его одним из лучших камерофонов на рынке.

У смартфона уникальный телеобъектив на 12 Мп с непрерывным оптическим зумом и экстремальным приближением. Сверхширокоугольный сенсор размером 1/1,56 дюйма, так и вовсе, самый совершенный из всех, что предлагают современные мобильные устройства. Разрешение модуля – 48 Мп, как и у основной камеры.

Еще одна особенность – 3,5-мм аудиоразъем с использованием золота. Так сделали, чтобы минимизировать потери звука при проводной передаче. А стереодинамики расположились на лицевой панели смартфона – звук будет идти прямо на пользователя.

Видео дня

Остальная начинка тоже не отстает: новейший процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 6,5-дюймовый OLED-дисплей Bravia 120 Гц с разрешением 2340 х 1080 пикселей и батарея 5000 мАч с зарядкой 30 Вт. При активном использовании заряда хватает на почти 15 часов.

К плюсам Xperia 1 VII также отнесли компактные размеры, стильный дизайн, премиальные материалы корпуса, наличие слота для карты microSD и влагозащиту IP68. А еще у него механическая кнопка спуска затвора с двумя уровнями нажатия.

Sony Xperia 1 VII оценили в 1499 евро, или около 68 000 грн. Производитель обещает четыре года обновлений Android и шесть лет патчей безопасности.

Ранее эксперты сравнили фотовозможности смартфона за $1300 и $300 с целью выяснить, стоит ли переплачивать. Для теста были взяты Samsung Galaxy S25 Ultra и новенький CMF Phone 2 Pro, который получил одну из самых продвинутых систем камер в своем классе.

Напомним, ранее Samsung представила рекордно тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. В обозримом будущем тонкие смартфоны должны появиться в ассортименте и других компаний, в том числе Apple.

Вас также могут заинтересовать новости: