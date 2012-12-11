Янукович намерен развивать сотрудничество между Украиной и Индией в IT-сфере

Во время государственного визита в Республику Индия 10 декабря глава украинского государства в г.Нью-Дели провел встречи с руководством Индии. По итогам переговоров было принято Совместное Заявление об установлении отношений всестороннего партнерства между Украиной и Индией.

11 декабря Виктор Янукович посетил город Бангалор - третий по величине город страны, которое называют «Кремниевой Долиной Индии» и «Столицей инноваций», поскольку в городе производится 33% высокотехнологичной продукции страны. Бангалор - крупнейший в Индии научный и индустриальный центр, производящий продукцию машиностроения, электроники, аэрокосмической отрасли, телекоммуникационного оборудования и оборонной промышленности. Здесь расположены представительства нескольких сотен международных корпораций. В г. Бангалор состоялась встреча Президента Украины с губернатором штата Карнатака.

Опыт этого региона Индии является важным для Украины в контексте развития сотрудничества двух стран в сфере инноваций, а также изучение украинскими регионами индийского опыта развития высокотехнологичного производства, в частности технопарков. В Бангалоре расположены три таких парка: «Software Technology Park of India, Bangalore», «International Technology Park, Bangalore» и «Electronics City». В «Городе электроники», как еще называют Бангалор, также расположены штаб-квартиры ведущих индийских ИТ-компаний «Infosys» и «Wipro».

Штаб-квартиру одной из этих компаний - «Infosys», занимающаяся разработкой сложного программного обеспечения, Президент Украины посетит 12 декабря. Также он посетит самую индийскую биотехнологическую и фармацевтическую компанию «Biocon». Кроме этого, Виктор Янукович примет участие в работе украинско-индийского бизнес-форума в г.Бангалор. Во время переезда из г. Нью-Дели в м.Бангалор Президент Украины сделал часовую остановку в м.Агра, где посетил жемчужину архитектурного наследия Индии «Тадж-Махал».

Напомним, вечером 11 декабря Глава государства подписал изменения в Закон О Регламенте Верховной Рады, который определяет механизм персонального голосования народных депутатов.