Азаров говорит, что активизирует работу по подписанию Договора с ЕС после выборов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, это подчеркнул премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеральной Республики Германия в Украине Кристофом Вайлем.

Н.Азаров подчеркнул, что это соглашение является стратегическим документом между Украиной и Европейским Союзом, и европейская интеграция остается приоритетом деятельности правительства. «Приоритетом нашей политики была и остается европейская интеграция», - сказал Н.Азаров.

Он также выразил надежду, что дипломатические представительства стран-членов ЕС будут способствовать подписанию соглашения. «Надеемся, что страны Европейского Союза, их дипломатические представительства в Украине предоставят необходимое содействие в подписании этого глобального документа», - заметил Н.Азаров.

Он также акцентировал внимание на успешном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве между Украиной и Германией, отметив, что немецкий бизнес широко представлен в Украине.

«Целый ряд немецких компаний работает в Украине и довольно успешно», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр подчеркнул, что на сегодняшний день главная задача правительства – сохранение экономической стабильности в стране, создание надлежащих условий для ведения бизнеса, социального прогресса.