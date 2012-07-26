Активистке за выходку с Кириллом дали 15 суток
Активистку движения Femen, которая устроила акцию во время встречи патриарха Кирилла в аэропорту «Борисполь», решением Броварского межрайонного суда приговорили к 15 суткам административного ареста.
|Активистка оголилась перед Кириллом. Фото с официального сайта Femen
При этом в милиции не уточнили, где именно будет отбывать назначенное судом наказание девушка, которая «обнажилась топлесс» перед предстоятелем Русской православной церкви.
Следует отметить, что суд впервые вынес наказание относительно активисток движения Femen в виде административного ареста.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту «Борисполь» активистка Femen с возгласами «Изыди вон!» выбежала из группы журналистов, сбросила одежду и бросилась к главе Русской православной церкви, патриарха Кирилла.
Ее остановила служба охраны и силой потянула в помещению аэропорта. На спине у девушки было написано «Kill Kiril».
Справка УНИАН: глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Украину с трехдневным визитом. Приезд патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всей Украины Владимира и ко Дню крещения Киевской Руси.