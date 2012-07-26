«Изыди вон!»: голая активистка бросилась на патриарха Кирилла (фото)

С криками «Изыди вон!" она выбежала из группы журналистов, сбросила одежду и бросилась к Кириллу, пишет Радио Свобода. Ее остановила служба охраны и силой потащила в помещение аэропорта.

На спине у девушки было написано «Kill Kiril».

После этого инцидента во время общения с прессой Кирилл благословил Украину.

Глава русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Украину с трехдневным визитом. Самолет главы Российской православной церкви приземлился в аэропорту «Борисполь», сообщает ZN.ua.

Приезд Патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и ко Дню крещения Киевской Руси.

Сразу из аэропорта Кирилл прибудет в Киево-Печерскую Лавру, где встретится с Митрополитом Владимиром и примет участие в заседании Священного синода Русской православной церкви.

Как ожидается, во второй день пребывания патриарха Кирилла в Киеве, 27 июля, утром продолжится заседание Священного синода. После его завершения планируется пресс-конференция.

Кроме того, на 13.00 запланирован молебен на Владимирской горке, а после – торжественная академия по случаю 20-летия предстоятельского служения Митрополита Владимира во дворце «Украина».

На 27 июля также запланирована всенощная служба в Киево-Печерской Лавре на площади перед Успенским собором.

В День крещения Руси, в День святого равноапостольного Князя Владимира, 28 июля, запланирована божественная литургия на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской Лавре при участии митрополита Владимира и патриарха Кирилла. Как ожидается, будет проходить прямая трансляция литургии на Первом национальном канале.