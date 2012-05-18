Адвокат Луценко подозревает, что прокурор не знает УПК

Государственный обвинитель в суде по обвинению бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в незаконной слежке за водителем экс-замглавы СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко считает, что отказ потерпевшего от своих претензий не означает отсутствия состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный обвинитель Евгений Зинченко заявил в комментарии журналистам после переноса заседания Печерского райсуда Киева из-за неявки В.Давыденко.

По словам Е.Зинченко, решение о принудительной доставке на следующее заседание суда потерпевшего или свидетеля является обычной процедурой.

Отвечая на вопрос, могут ли показания В.Давиденко изменить суть дела, если он не имеет претензий к Ю.Луценко, Е.Зинченко сказал: "Мы по сути данное дело еще не рассмотрели, у нас в этом деле началось судебное рассмотрение с самого начала, поэтому давать оценку каким-то показаниям потерпевшего, который на данным этапе еще не допрошен, я считаю, не этично".

Вместе с тем, отвечая на уточняющий вопрос, отразится ли это на самом уголовном деле в отношении Ю.Луценко, гособвинитель подчеркнул: "Теоретически, если потерпевший отказывается от каких-то своих показаний или от каких-то претензий, это не означает, что у лица (подсудимого) не может быть состава преступления, поскольку это дело не частного обвинения".

Е.Зинченко также отметил, что без потерпевшего слушать дело невозможно, и в следующий раз, если он не явится на заседание, то суд может применить по отношению к нему соответствующие меры реагирования, предусмотренные Кодексом об административных нарушениях (штраф).

В свою очередь адвокат Ю.Луценко Алексей Баганец акцентировал внимание на том, что принудительный привод в данном случае не совсем законен, поскольку суду неизвестно, получил ли В.Давыденко повестку.

Что касается показаний водителя В.Сацюка о том, что он не считает себя потерпевшим, то А.Баганец предположил, что в таком случае суть обвинений становится безосновательной.

"Если по данному делу нет потерпевшего, то любые незаконные действия сотрудников милиции, которые выносили постановление о продлении сроков проведения оперативно-розыскных мероприятий, не причинили существенного вреда, и в такой ситуации нет состава преступления и подсудимого", - отметил адвокат.

Комментируя слова прокурора о том, что отказ потерпевшего от своего статуса не имеет значения для рассмотрения дела, А.Баганец заявил: "Прокурор не знает УПК. Для того, чтобы признать факт причинения существенного вреда, законным правам и интересам граждан, должно быть заявление гражданина. Если он себя таким не считает, то о какой уголовной ответственности можно говорить?", - спросил адвокат.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева на 1 июня перенес рассмотрение дела по обвинению Ю.Луценко в организации незаконного наблюдения В.Давыденко. Судья удовлетворила ходатайство защиты экс-министра, в которой он просил обеспечить явку на судебное заседание В.Давыденко.

Справка УНИАН. Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении экс-Президента В.Ющенко. Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности главы МВД он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко.

Этот эпизод дела в отношении экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

В свою очередь, В.Давыденко на допросе в суде 18 августа 2011 года заявлял, что его права не нарушались.

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.