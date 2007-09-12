Онищук: Мороз, как каждый гражданин, может обратиться в КС, но...

Заместитель председателя штаба блока “Наша Украина - Народная Самооборона” по юридическим вопросам Николай ОНИЩУК считает, что председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ не следует ожидать разъяснений Конституционного Суда по решению от 2002 года по поводу полномочности Верховной Рады Украины.

Об этом Н.ОНИЩУК сказал на пресс-конференции в УНИАН относительно обращения председателя А.МОРОЗА в Конституционный Суд с просьбой предоставить разъяснение решения КС от 17 октября 2002 года № 17-рп/2002 в деле по конституционному представлениею 50 народных депутатов относительно официального толкования положений статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституции Украины (в отношении полномочности Верховной Рады Украины).

Он отметил, что Конституция Украины и законодательство Украины не “предоставляют Конституционному Суду Украины возможности разъяснять свои решения, поскольку он принимает решение относительно конституционности или неконституционности актов или же толкует нормы закона и нормы Конституции Украины”. “Такого акта деятельности КС как разъяснение до этого времени не было”, - сказал Н.ОНИЩУК.

Он считает названное обращение А.МОРОЗА “запоздалым, ввиду того, что правоотношения, которые возникли в связи с неполномочностью ВР возникли еще 1 июня этого года в связи с принятием решений съездов партий НУ и БЮТ, на которых полномочия 167 народных депутатов были прекращены”. По его словам, решение КС от 2002 года, о котором говорит А.МОРОЗ “однозначно толкует положение действующей Конституции и однозначно требует от парламента для проведения пленарных заседаний наличие в конституционном составе парламента не менее 300 народных депутатов”. По его словам, в решении КС прямо указывается, что требование относительно наличия не менее 300 народных депутатов является обязательным не только, когда происходит регистрация народных депутатов по результатам выборов, но и для работы парламента на протяжении всего созыва ВР”.

Н.ОНИЩУК отметил, что после “обнуления списков” блоком “Наша Украина” и БЮТ “никакой реальной и фактической возможности возобновить конституционную численность парламента, кроме проведения выборов не существует”.

Н.ОНИЩУК считает, что А.МОРОЗ “как каждый гражданин Украины может обратиться в КС, но ожидать от КС какой-то иной правовой позиции, кроме той, которую КС уже изложил в своем решении, действительно невозможно”. Он подчеркнул, что в Конституцию Украины не вносились в 2004 году изменения в части изменения норм, касающихся полномочности парламента Украины.