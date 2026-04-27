Стало известно, кто будет комментировать 'Евровидение-2026' в Украине

Шоу состоится 12, 14 и 16 мая.

Уже в мае состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2026". И пока продолжается активная подготовка организаторов и участников к предстоящему шоу, стало известно, кто будет комментировать мероприятие в Украине в этом году.

Два полуфинала и финал конкурса традиционно комментирует ведущий Тимур Мирошниченко, а вот компанию ему составят еще другие украинские звезды.

Как отмечает "Суспільне", в один из дней "Евровидения" сокомментатором будет стендап-комик и ведущий Национального отбора на "Евровидение-2024 и 2025" Василий Байдак. Также вместе с Тимуром Мирошниченко можно будет услышать голос певицы и музыкального продюсера Национального отбора на "Детское Евровидение" Светланы Тарабаровой. А еще к комментированию конкурса присоединится представительница Украины на "Евровидении-2024" – рэперша alyona alyona.

К слову, в этом году Украину будет представлять артистка LELÉKA с композицией "Ridnym". Она выступит под номером 12 во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

