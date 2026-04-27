Оля Цибульская неожиданно сменила имидж (видео)

Популярная украинская певица Оля Цибульская кардинально изменила свой имидж.
Артистка, которая долгое время была брюнеткой, неожиданно стала блондинкой. Такой образ создал ей известный звездный визажист Егор Андрюшин. Именно он и опубликовал в своем Instagram видео знаменитости до и после преображения.
"Такую Олю Цибульскую вы еще точно не видели", – отметил визажист, добавив новую песню певицы "Мама-драма".
Реакция сети
Подписчики уже оценили смелое изменение имиджа Оли Цибульской и засыпали ее комплиментами в комментариях:
- "Какая красавица!"
- "Оле очень идет этот цвет"
- "Ого! Как красиво получилось"
- "Просто вау! Классная работа"
- "Немного похожа на Олю Полякову"
- "Какая роскошная мама".
