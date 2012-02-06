В Киеве к уборке снега привлекли государственную и частную технику

В Киеве к уборке снега вовлечена техника государственных и частных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, все коммунальные службы города мобилизованы для борьбы с завалами снега. На протяжении выходных силами коммунальной корпорации «Киевавтодор» круглосуточно велась работа по очистке основных магистралей и улиц города. На данный момент работы продолжаются. 313 единиц снегоуборочной техники и все бригады коммунальных служб работают в усиленном режиме.

По поручению председателя Киевской горгосадминистрации Александра ПОПОВА сегодня должны быть максимально расчищены дворы, межквартальные проезды, остановки общественного транспорта, подходы к метрополитену и тротуары.

Чтобы максимально быстро и эффективно справиться с задачами, к уборке снега привлекли дополнительную технику, предоставленную частными предприятиями и организациями. Речь идет прежде всего о самосвалах и погрузчиках, которые позволяют вывозить большие массы снега. Когда дороги и проезды будут освобождены от завалов, автодоровская техника будет помогать ЖЭКам вывозить снег из придомовых территорий.

Сейчас к уборке снега возле домов привлечены 5 тыс. 244 чел., прежде всего это сотрудники коммунальных служб.

«У нас есть лишь два дня, когда можно эффективно использовать соляные смеси – это позволит очистить основные пути и придомовые территории. Со среды Гидрометцентр обещает вторую волну похолодания – до -20°С ночью. При таких условиях соль уже не будет эффективной. Соответственно, со среды дворники должны будут перейти на песчаные смеси. Я хочу отметить, что сейчас очень важно, чтобы все службы города работали максимально согласованно”, - отметил А.ПОПОВ, добавив, что не время выяснять, кто является балансосодержателем территориями.

“Ситуации, когда техника убирает снег с дорог, а дворники снова выбрасывают его на проезжую часть, недопустима”, - сказал руководитель КГГА.

Также А.ПОПОВ поручил председателям районных госадминистраций лично контролировать уборку снега вокруг частных учреждений, МАФов и арендованных помещений. Нарушителей будут штрафовать.

«Каждый начальник ЖЭКа имеет право оштрафовать арендаторов за то, что они не чистят снег. Минимальный штраф 850 грн. Возле каждой частной структуры город убирать не сможет физически. Частные структуры взяли на себя обязанности и должны их выполнять», – подчеркнул А.ПОПОВ.