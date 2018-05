Экс-премьеры Бельгии и РФ призывают Европу надавить на Россию

Бывшие премьер-министры Бельгии и России Ги ВЕРХОФСТАДТ и Михаил КАСЬЯНОВ призывают Европу надавить на недемократическую Россию, правящий режим которой «стремится запугать не только собственных граждан, но и весь остальной мир».

The New York Times сообщает, что Г.ВЕРХОФСТАДТ и М.КАСЬЯНОВ со страниц The International Herald Tribune обращаются к «истинным друзьям России» с воззванием: «Пришло время открыто и честно признать, что Россия является не демократией, а чем дальше, тем более хрупким государством под управлением авторитарного режима, который стремится запугать не только собственных граждан, но и весь остальной мир. Пора провести на Западе широкую и публичную дискуссию о том, как можно поддержать демократию и верховенство закона в России и как внешнему миру следует относиться к России, ее правителям и российскому обществу, включая оппозицию и независимые общественные организации».

Опираясь на Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятый в 1975 году в Хельсинки, авторы публикации заявляют: «Мы намерены инициировать новый хельсинкский процесс, начав обсуждение российской демократии - снова в Хельсинки - 9 и 10 ноября. Среди практических шагов, которые могут стать предметом рассмотрения, - отказ от признания грядущих выборов в России легитимными. Кроме того, к России не должно быть почтительного отношения в Совете Европы и ОБСЕ, а российской парламентской делегации не должно быть оказано теплого приема в Страсбурге».

«Условием сотрудничества с российскими лидерами должно стать соблюдение ими международных конвенций, участницей которых является Россия, - цитирует воззвание «Инопресса». - Более того, на российских чиновников, замешанных в коррупции и подавлении свобод, следует наложить реальные санкции. Как бы неудобно это ни оказалось для традиционной «реалполитик» Евросоюза, в нынешних обстоятельствах целесообразно подумать о том, чтобы отложить встречу в верхах между Россией и ЕС, которая должна состояться в декабре, после пародии на выборы в нижнюю палату парламента. Находящееся в стадии переговоров соглашение о партнерстве и сотрудничестве России с ЕС также должно лучше отражать эти реалии. Для истинных друзей России настало время сказать свое слово», - считают Г.ВЕРХОФСТАДТ и М.КАСЬЯНОВ.