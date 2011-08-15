Эксперты увидели позитив в процессе над Тимошенко: нет неприкасаемых

Судебный процесс над Юлией ТИМОШЕНКО показал, что Украине крайне необходима судебная реформа и реформа правоохранительных органов.

Такое мнение эксперты высказали в опросе, проведенном Институтом украинской политики, отвечая на вопрос «Видите ли вы какие-либо положительные моменты в событиях, связанных с судебным процессом по делу Ю.ТИМОШЕНКО?».

Так, Владимир ОЛИЙНЫК, народный депутат Украины (Партия регионов), член временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины, считает, что «это абсолютно позитивный процесс, потому что около 20-ти лет, с первого дня независимости мы говорили, что у нас все являются равными перед Законом но, практически, те высокопоставленные должностные лица, которые совершали правонарушения, не привлекались к ответственности. Но, этот процесс только начался, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ четко заявил, что Закон один для всех. Мы видим, что сегодня возбуждены дела против бывших премьер-министров, министров и, даже, экс-президента Украины…»

По мнению депутата, «позитивным является этот процесс и потому, что уже другие должностные лица, которые сегодня работают, понимают, что рано или поздно придет время отвечать. Они более осторожно, более внимательно относятся к тем документам, которые подписывают. Я думаю, что многие из них уже знают, что такое 19 статья Конституции».

В.ОЛИЙНЫК считает абсолютно объективными претензии относительно газовых соглашений, «претензии к (я мягко говорю) претензии правового характера к разворовыванию материально технических ресурсов и госрезерва – объективные – нет же ничего! Куда делось? И поэтому, в этом отношении я вижу позитив».

Депутат отметил, что сам процесс над Ю.ТИМОШЕНКО «высветил много вещей, которые нужно делать. Если те, кого сегодня привлекают к ответственности, говорят о том, что у нас нет правосудия, то это они должны говорить себе. Потому что в том, какое сегодня правосудие, и их вина. На протяжении предыдущих 5 лет (я имею в виду с 2005 по 2010) ни одного не было принято системного документа относительно реформирования судебной системы. Если в Конституции давно уже прописан институт присяжных – почему не приняли закон? Если с 2002 года уже готов новый Уголовно-процессуальный кодекс – почему не приняли? Потому что думали не о людях, а думали о себе. А еще увидели, что там, где находятся люди – у нас проблема. Это только из-за одного человека увидели, что там кто-то курит. Там действительно нестерпимые условия, значит нужно заниматься системой пребывания людей, лишенных воли».

Как сказал В.ОЛИЙНЫК, «никаких потрясений я не вижу. Если бы сегодня призывали поддержать закон – это одно дело, а если сегодня призывают поддержать человека, который нарушал закон, который обзывает суд, не встает, в отличие от граждан, оказывает давление на свидетелей, все делает для того, чтобы затормозить сам судебный процесс, то, соответственно, это не будут поддерживать».

Председатель правления Института украинской политики Константин БОНДАРЕНКО отмечает, что «любой процесс, любое действие имеет свои отрицательные и положительные стороны. Об отрицательных сторонах дела Ю.ТИМОШЕНКО говорилось уже много. Но, в то же время, я считаю, что дело Ю.ТИМОШЕНКО открывает собой практически процесс смены элит в Украине. Это, по большому счету, процесс над теми политиками, которые являются олицетворением 90-х годов и продолжением системы, которая формировалась в 90-е годы. Я думаю, что это только первый процесс, за которым последуют и другие, над другими политиками из разных политических лагерей. Я думаю, что в этом отношении есть положительная составляющая процесса над Ю.ТИМОШЕНКО».

По словам К.БОНДАРЕНКО, «процесс вскрыл целый ряд недостатков, которые существуют в обществе: в частности этот процесс показал, что Украине крайне необходима реальная, а не косметическая судебная реформа. Украине реально необходима реформа правоохранительных органов. Украине необходимо задуматься над тем, как вернуть доверие к судебной власти». Политолог убежден, что «процесс над Ю.ТИМОШЕНКО показал, что необходим контроль над действиями исполнительной власти. Чтобы премьер-министр не был человеком, использующим власть в своих интересах».

«Ну а кроме всего прочего, - отмечает К.БОНДАРЕНКО, - свидетельские показания, которые давал Константин ГРИЩЕНКО (министр иностранных дел Украины, в 2009 году – Посол Украины в РФ – УНИАН), показывают, что необходимо оградить украинских дипломатов от волюнтаристских действий представителей и руководителей исполнительной власти, чтобы поведение, которые позволяли себе отдельные руководители государства в прошлом, не имело места в будущем. Поскольку реально можно говорить о том, что приходилось и приходится краснеть, когда слышим о том, как позволяют себе вести себя с украинскими дипломатами отдельные представители исполнительной власти».

«Я думаю, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО дает повод задуматься, пересмотреть отношения политиков к власти и отношение к общественным процессам, которые имеют место в стране», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

По мнению заместителя главы Одесского областного совета Алексея ГОНЧАРЕНКО, позитивным является то, «что теперь каждый понимает, что неприкасаемых нет. Любой чиновник, любой деятель всегда может быть призван к ответу. И это правильно, потому что когда в стране есть каста неприкасаемых – ни к чему хорошему это не приводит».