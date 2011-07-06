Беркут применил физическую силу к журналистам (добавлены фото)

Бойцы спецподразделения МВД «Беркут», которые ворвались в судебный зал Печерского районного суда в Киеве, где слушается дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, применили физическую силу к журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, выдавливая представителей СМИ из зала судебного заседания по коридору, представители «Беркуту» не реагировали за призывы, что они нарушают закон о препятствовании работе представителей СМИ.

В частности, бойцы «Беркута», не разбирая, мужчина или женщина перед ними, и не предоставляя каких-либо объяснений, грубо толкали журналистов.

Также они игнорировали высказывания, что они нарушают, как минимум, три статьи Уголовного кодекса – 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

В ответ на это работники «Беркута» рекомендовали журналистам обращаться с заявлениями в милицию, если против них совершено что-либо противоправное.

Фото УНИАН