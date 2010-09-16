Вятрович объясняет СБУ, что «Таємно» і «Секретно» - это разные грифы

Экс-директор архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ считает, что Служба безопасности Украины не должна иметь никаких музеев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом В.ВЯТРОВИЧ сказал в эфире этого телеканала.

Он отметил, что музей «Тюрьма на Лонцкого» во Львове является сегодня единственным музеем в подчинении СБУ, и ситуация вокруг него приобретает политический окрас.

«Я считаю, что СБУ не должна иметь никаких музеев. СБУ должна передать это имущество, именно помещение этой тюрьмы или в отдельные юридические учреждения, или Институту национальной памяти, в ведении которого должен был находиться данный музей», - отметил историк.

Он также отметил, что последние заявления СБУ относительно директора музея Руслана ЗАБИЛОГО противоречат друг другу и свидетельствуют о юридическом невежестве. «Сначала открывают уголовную статью по факту попытки разглашения государственной тайны. А дальше, в следующих заявлениях, о государственной тайне речь не идет, а идет речь о рассекречивании, а это абсолютно другой процесс, к которому историки не имеют никакого отношения. Сегодня уже заявили, что речь идет о разглашении конфиденциальной информации или информации, которая является собственностью государства», - заявил В.ВЯТРОВИЧ.

Вместе с тем, экс-директор архива СБУ подтвердил, что среди документов Р.ЗАБИЛОГО нет ни одного, содержащегот государственную тайну. «Это документы, рассказывающие о советских временах, о политике репрессий. А согласно закону Украины о государственной тайне, государственной тайной не могут быть материалы о нарушении прав и свобод граждан», - отметил он.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что даже с процессуальной точки зрения упомянутые документы 50-60-летней давности историки могли подвергнуть разглашению. «В Украине есть грифы для служебного пользования «Таємно», «Цілком таємно». Единственные грифы, которые есть на настоящих документах, - «Секретно» и «Совершенно секретно», которые в Украине не действуют. Ни одним законом Украины не прописано, что грифы «Секретно» и «Совершенно секретно» должны ограничивать доступ к информации», - подчеркнул он.

В.ВЯТРОВИЧ заявил, что не видит рационализма в действиях СБУ, поскольку не может найти логического объяснения непоследовательным действиям сотрудников спецслужбы. Единственным, по его мнению, объяснением такого поведения СБУ является желание определенной части политикума сделать невозможным исследование и рассекречивание определенных периодов украинской истории.

Как сообщал УНИАН, Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видеосвидетельства диссидентов, записанные исследователями на протяжении 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

Также в СБУ назвали абсурдным заявления о несанкционированном обыске в музее «Тюрьма на Лонцкого». В частности, как подчеркивается в сообщении, именно СБУ была инициатором открытия мемориально-исследовательского комплекса памяти жертв оккупационных режимов. До сих пор музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ, отмечается в сообщении. “Более того, само название - Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Службы безопасности Украины – подчеркивает вышеизложенное”, - отметили в СБУ.

Как объяснили в ведомстве, 13-14 сентября в помещениях УСБУ во Львовской области, в которых расположены структурные подразделения музея, в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну, был проведен осмотр.

В СБУ подчеркнули, что уголовное дело возбуждено не в отношении Р.ЗАБИЛОГО, а по факту действий.